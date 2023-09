Modric | Ancelotti prova a trattenerlo Intanto l’Inter Miami prepara l’offerta

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'Interè pronto ad ingaggiarlo già quest'inverno e regalargli un posto da titolare vicino a Messi. Ultimo tentativo per

...anche su un tentativo di. Tra gli ospiti è l'ex interista Gosens a rendersi pericoloso, con un sinistro che sfiora il palo. Al 94' il guizzo finale di Bellingham, che regala adil ...... Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Nacho Fernandez;, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. Allenatore: CarloUNION BERLINO (3 - 5 - 2): Ronnow; Knoche, Diogo Leite, ...

REAL, ANCELOTTI: "MODRIC GIOCHERA' MENO, MA IL RAPPORTO NON CAMBIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Real-Union, Ancelotti: "Modric titolare. City favorito La Champions è strana..." Tuttosport

L'Inter Miami è pronto ad ingaggiarlo già quest'inverno e regalargli un posto da titolare vicino a Messi. Ultimo tentativo per Ancelotti ...Gli spagnoli sconfiggono 1-0 l'Union Berlino. L'ex capitano bianconero in campo 80'. Il Galatasaray pareggia 2-2 in casa colò Copenhagen ...