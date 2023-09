Moana Pozzi era una spia? Spunta la testimonianza di un agente dei Servizi Segreti italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Da Mata Hari alle bond girls, il sesso è sempre stata un’arma efficace nello spionaggio. Lanel letto è un grande classico e una di loro potrebbe essere stata l’attrice porno. Questa l’ipotesi che ha ispirato “Essere”, la docu-serie prodotta da Verve Media Company per Warner Bros. Discovery, in onda questa sera su Nove. La serie, scritta da Marco Gregoretti, Marina Loi e Flavia Triggiani, per la regia di Alessandro Galluzzi, Flavia Triggiani e Marina Loi, racconta la vita dell’icona sacra del cinema porno, dall’appartenenza borghese della sua famiglia, al boom nell’industria del porno e alla morte, nel 1994, all’Ospedale Hotel de Dieu di Lione. L’autore Marco Gregoretti, negli anni d’oro della leader del Partito dell’amore, era corrispondente per la rivista Panorama su tutto ciò che gravitava ...