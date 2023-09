Ministero dell’Ambiente evacuato | allarme bomba

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilin via Cristoforo Colombo a Roma è statoper un sospetto pacco. Sono decine gli impiegati in strada. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo proviene da The Social Post.

Allarme bomba al, con sede in Via Cristoforo Colombo 44 a Roma . Nel pomeriggio di oggi l'edificio è stato evacuato a causa di un sospetto pacco bomba. Gli impiegato sono in strada, sul posto ...Attimi di panico nella sede romana del: nel pomeriggio di oggi è stato lanciato un allarme bomba e l'edificio evacuato. I dipendenti dei primi due piani si sono riversati in strada, ma a quanto pare è emerso che ...

Agenda 2030: approvata dal CITE la nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile | Ministero dell'Ambiente e ... MASE