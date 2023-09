Ministero dell’Ambiente evacuato | allarme bomba | poi la scoperta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilin via Cristoforo Colombo a Roma è statoper un sospetto pacco. Sono decine gli impiegati in strada. Sul posto i vigili del fuoco.al, ma erano pasticcini Dopo 40 minuti dinel corso del quale tutti i presenti nell’edificio sono stati evacuati, la verità è venuta a galla: il pacco ritrovato era semplicemente un pacchetto di pasticcini, decisamente innocui. L'articolo proviene da The Social Post.

Mercoledì 20 settembre è stata inaugurata la Piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile , presso il Mase (e della Sicurezza energetica". La prima riunione di questo ...Allarme bomba al, con sede in Via Cristoforo Colombo 44 a Roma . Nel pomeriggio di oggi l'edificio è stato evacuato a causa di un sospetto pacco bomba. Gli impiegato sono in strada, sul posto ...

