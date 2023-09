Milano | rimossi murales di Mancini a San Siro

(Di giovedì 21 settembre 2023), 21 set. (Adnkronos) - Sono stati cancellati iapparsi allo stadio Sandicon il nuovo allenatore della nazionale dell'Arabia Saudita, Robertoe, insieme a lui, Bin Salman, Ronaldo e Neymar. "Dopo sole 24 ore -spiega aleXsandro Palombo, autore delle opere- è stata censurata la nuova serie di opere che denunciavano la strategia di 'sportswashing' messa in atto dal regime dell'Arabia Saudita con lo scopo di usare il calcio come arma di distrazione di massa e ripulirsi l'immagine dalle gravi violazioni dei diritti umani che permangono nel Paese, dalla repressione della libertà di espressione alla misoginia e l'oppressione della libertà delle donne, dai processi sommari alle torture, alla pena di morte, agli omicidi politici, i crimini di guerra, i massacri di migranti, ...

D'altronde, soltanto quest'anno sono stati quasi 60.000 gli annunci fasullidalla ... il 7 e 8 ottobre torna ail Wired Next Fest. Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti ...... per realizzare il suo sogno, si è trasferita da Palermo a. Una volta rientrata nella sua ... I ninnoli sono stati dunquee messi in magazzino. La vetrinetta si è liberata. Così adesso ...

Il potere della moda: la Milano Fashion Week fa sparire il cantiere in ... IL GIORNO

Rimossi 544 veicoli abbandonati a Milano nei cortili delle case ... IL GIORNO

I lavori partiti a fine agosto per installare i milomat anti terrorismo sono stati interrotti e riprenderanno dopo il 25 settembre. Quanto è costato questo cambio di programmaUn intervento record di chirurgia plastica è stato eseguito all'ospedale Maggiore di Lodi. A una donna è stata rimossa una massa mammaria di nove chilogrammi che le stavano provocando gravi problemi ...