Milano Fashion Week | i look capelli più belli

Leggi tutti gli articoli sullaWeekAGI - Luci, camera, azione. Si gira! La sfilata SS24, di Antonio Marras prende vita con la scogliera dorata di Alghero, dove si infrangono alte le onde, per diventare un set di Hollywood. Un film con ...

La sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week 2023: star in prima fila e voci sull’arrivo di Alessandro Michele Corriere della Sera

Milano Fashion Week, primo giorno: una diva che recita, scarpe basse, super top dal passato e un monumento alle borse Vanity Fair Italia

AGI - Luci, camera, azione. Si gira! La sfilata SS24, di Antonio Marras prende vita con la scogliera dorata di Alghero, dove si infrangono alte le onde, per diventare un set di Hollywood. Un film con ...Valentina Ferragni sfida il maltempo e per gli eventi della Fashion Week di oggi non ha rinunciato a minigonna ... Dopo Londra, Parigi, New York, è stata la volta di Milano, dove a presidiare ...