Milano | detenuto fugge dall' ospedale | l' agente cade dal secondo piano | è grave

(Di giovedì 21 settembre 2023) su Tg. La7.it - Una storia da film che è finita in dramma. Un poliziotto è ricoverato in gravi condizioni dopo aver cercato di fermare un. Nelle prime ore di questa ...

...fermare un. Nelle prime ore di questa mattina, infatti, un uomo di 32 anni di origine palestinese - in carcere per concorso in rapina di un Rolex - è evaso dall' ospedale San Paolo di...... per inseguire unfuggito dalla finestra dell'ospedale San Paolo di, è caduto ferendosi in modo gravissimo . L'uomo è arrivato alle 5.30 di questa mattina al pronto soccorso dell'...

Detenuto evade lanciandosi dalla finestra dell'ospedale San Paolo di Milano, l'agente lo insegue e cade: è gravissimo IL GIORNO

Milano, detenuto evade lanciandosi da finestra di ospedale: in coma agente che lo insegue TGCOM

Lì, però, le sue condizioni sono peggiorate. l'evasione dalla finestra dell'ospedale Secondo quanto reso noto, Mordjane Nazim, detenuto di origine marocchina, era arrivato mercoledì sera nella ...L'agente finito in coma dopo aver cercato di sventare la fuga del palestinese Mordjane Nazim ha 28 anni, è nato a Napoli, e si chiama Carmine De Rosa. Anche suo fratello ...