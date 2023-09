Milano | detenuto fugge dalla finestra dell' ospedale San Paolo | agente lo insegue e cade dal secondo piano | è grave

(Di giovedì 21 settembre 2023) Questa mattina, l'Sandiè stato teatro di un episodio di grande tensione che ha scosso il sistema carcerario italiano. Undi origine magrebina, identificato come N.M., si trovava ricoverato nella struttura ospedaliera a seguitoe ferite riportate in una rissa avve

Notizia in aggiornamento Un inseguimento finito male per un poliziotto che aveva in custodia undi origine palestinese, condotto nell' ospedale San Paolo diper alcune ferite riportate in seguito a una lite avvenuta nel carcere di San Vittore. Nelle prime ore di questa mattina, ...evade lanciandosi da una finestra, al secondo piano, dell'ospedale San Paolo die un poliziotto , che si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo, è adesso ricoverato in coma ...

Milano, detenuto evade lanciandosi da finestra di ospedale: in coma agente che lo insegue TGCOM

Milano, detenuto evade e si lancia dal secondo piano. Un poliziotto cerca di salvarlo e cade dalla finestra: è ilmessaggero.it

Un detenuto è evaso nelle prime ore di stamani lanciandosi da una finestra dal secondo piano dell'ospedale San Paolo di Milano e un poliziotto che si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo ...Detenuto evade lanciandosi da una finestra, al secondo piano, dell’ospedale San Paolo di Milano e un poliziotto, che si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo, è adesso ricoverato in coma.