Milano | detenuto evade lanciandosi dalla finestra dell’ospedale Poliziotto cade per inseguirlo e finisce in coma

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il gesto in pochi attimi. Unè evasodel secondo pianoSan Paolo dinella mattinata di oggi, 21 settembre. E un agente della polizia è finito indopo essersi lanciato a sua voltae sbattuto la testa in un tentativo di inseguimento. L’uomo ora è ricoverato al San Raffaele mentre ildi origine marocchina, Mordjane Nazim, è a piede libero. Si trovava nella struttura sanitaria da ieri sera, quando era rimasto ferito nel corso di una lite con altri carcerati. A rendere nota la vicenda è stato Aldo Di Giacomo, segretario di Spp, il sindacato della polizia penitenziaria. La denuncia del sindacato Secondo il sindacalista in tutto il ...

