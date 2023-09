Milano | detenuto evade e si lancia dal secondo piano Un poliziotto cerca di salvarlo e cade dalla finestra | è in coma

L'agente di custodia ha sbattuto la testa nel tentativo di fermarlo IlN. M., un maghrebino portato nell'ospedale San Paolo diieri sera per le ferite riportate in seguito a una lite ...La Procura diha sollevato delle preoccupazioni riguardo al piano di concordato semplificato presentato da ... Daniela Santanchè, ha avuto coinvolgimenti passati ealcune quote. I ...

Milano, detenuto fugge dalla finestra dell’ospedale. Agente lo insegue e cade dal secondo piano: è grave La Stampa

Milano, grave agente caduto da secondo piano: inseguiva detenuto in fuga Adnkronos

Un detenuto è evaso nelle prime ore di stamani lanciandosi da una finestra ,al secondo piano, dell’ospedale San Paolo di Milano e un poliziotto che si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo ...Dramma a Milano. Un detenuto è evaso nelle prime ore di stamani lanciandosi da una finestra, al secondo piano, dell'ospedale San Paolo e un poliziotto che si è buttato dietro di ...