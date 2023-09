Milano Beauty Week 2023 | porta il tuo flacone vuoto per ricevere prodotti e altri eventi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dal 26 settembre al 2 ottobresi trasforma nella capitale della bellezza e del benessere, con la seconda edizione della, un evento straordinario che celebra l’eccellenza italiana nel mondo della cosmetica. Organizzata da Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, questa settimana dedicata alla bellezza promette di essere un’esperienza unica per tutti gli appassionati del settore. Vi raccomandiamo... Chanel make up autunno inverno-24: ecco la nuova collezione Équinoxe Un’esperienza di bellezza senza ...

Quella in corso è forse una della settimane più glam dell'anno.è in fermento per il vortice di passerelle che animano la fashion week , la settimana per ... Una comboindissolubile. Che ...Oppure c'è chi limita al massimo il tempo dedicato allaroutine. Tuttavia, c'è un prodotto a ... Altrettanto illuminante è lo Skin Booster di Deborah, rinforzato con formula antiossidante ...

Milano Beauty Week, gli eventi clou dell'edizione 2023 segnalati da ... Pharmacy Scanner

I principali eventi della Milano Beauty Week Business People

Non perdere l'occasione di ricevere nuovi prodotti portando il tuo flacone vuoto durante la Milano Beauty Week 2023 ...Stefano Babic. Luce e ombra, a cura di Claudio Composti (fino al 17 novembre) ci porta sulle passerelle degli anni Ottanta e Novanta con questi ritratti in bianco e nero che sembrano scolpiti con la ...