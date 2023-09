Milan-Verona | parla Baroni

(Di giovedì 21 settembre 2023) Le dichiarazioni del tecnico degli scaligeri in vista del match di sabato a San Siro Unche si attende al riscatto dopo derby e Champions e a cui opporre il migliorpossibile senza pensare al calendario: così il tecnico gialloblu Marcoa due giorni dalla sfida di San Siro. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico dei gialloblu: “Sono ancora da verificare i vari acciaccati. Folorunsho ha subito una contusione forte, Magnani e Dawidowicz hanno lamentato dei problemi muscolari, ma deciderò solo domani. Doig non ci sarà a San Siro e dovremo quindi sostituirlo al meglio. Suslov anche per me è stata una piacevole sorpresa, non solo per le qualità che ha ma per l’impatto che ha avuto col nostro calcio. Per me è disponibile ed è un titolare. Saponara ha delle giocate importanti e stiamo lavorando con la ...

Marco Baroni, allenatore dell'Hellas, presenta la sfida con il Milan, in programma sabato 23 settembre alle 15 a San Siro: "Sabato affronteremo una squadra importante. Il Milan è una squadra forte e lo dimostrerà. Io lo dico ai giocatori, queste sono le partite più belle da giocare. Noi ci stiamo preparando, sono gare da affrontare con umiltà."

