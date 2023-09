...di tutti i gol sbagliati contro il Newcastle quella sarà già unad'appello da non fallire. Per Leao, ma soprattutto per i nuovi acquisti che devono dimostrare di rinforzare davvero il. ...Il club granata lo ha onorato in Duomo (presenti il presidente Iervolino e l'ad), nel giorno ... Rimani sempre aggiornato su SalernitanaL'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...

Milan, prova opaca per Leao: col Verona parte dalla panchina Pianeta Milan

Champions: Milan-Newcastle 0-0. Rossoneri ci provano ma non sfondano RaiNews

Se i tifosi rossoneri devono ringraziare Sportiello, che non ha segnato il gol dell’1-1 come il laziale Provedel ma almeno ha salvato lo 0-0 nell’esordio in Champions League, c’è qualcosa che non va n ...Blog Calciomercato.com: Il Milan quest'estate ha fatto 10 acquisti, tutti hanno elogiato questo mercato, dopo una separazione con Maldini e Massara molto burrascosa, che ha ...