(Di giovedì 21 settembre 2023) Marco, giovane attaccante del Bari, arrivato in prestito dal, è stato intervistato da TeleBari. Queste le sue parole

Sono le parole di Marcoa TeleBari. L'attaccante del Bari, nuovo acquisto del mercato estivo, ... Essere cresciuto nelè motivo d'orgoglio per me , però venire qui a Bari è stata una grande ...... def.) Dionisi (a, Ternana, def.) BARI Acquisti Pissardo (p, svincolato) Aramu (c, Genoa, pres.) Achik (a, Cerignola, def.) Frabotta (d, Juventus, pres.) Menez (a, svincolato)(a,) ...

Milan, Nasti: “Crescere in rossonero è un motivo d’orgoglio” Pianeta Milan

Nasti si racconta: “Crescere nel Milan è motivo d’orgoglio. Ora a Bari…” Il Milanista

Nasti, attaccante del Bari, ha parlato della piazza biancorossa e della gara contro il Palermo all'esordio di stagione.L’attaccante di proprietà del Milan in prestito al Bari, Marco Nasti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo momento di stagione Intervistato da TeleBari, Marco Nasti parla dell’inizio della sua e ...