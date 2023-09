Mikel Arteta saluta la “bella serata” come stella dell’Arsenal al ritorno in Champions League

(Di giovedì 21 settembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha ammesso di essersi emozionato in una “bellissima notte” quando l’Arsenal ha segnato il tanto attesoincon un’elegante vittoria per 4-0 contro il PSV Eindhoven all’Emirates Stadium. Alla prima uscita nella competizione dopo sei anni, la squadra diha messo a dura prova il PSV nel primo tempo, andando avanti per 3-0 dopo una spietata dimostrazione di intenti offensivi. Prima Bukayo Saka ha reagito più velocemente segnando sul rimbalzo dopo che il tiro dalla distanza di Martin Odegaard è stato parato da Walter Benitez nella porta del PSV, prima che l’esterno inglese diventasse fornitore con un astuto pull-back che è stato guidato nell’angolo inferiore da Leandro Trossard. Dopo 38 ...

Vuole iniziare nel modo giusto il suo cammino europeo la squadra di, che ovviamente parte con tutti i favori del pronostico in questo match d'esordio della fase a gironi. Tra le file ..., allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del ritorno dei Gunners in Champions League, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ...

Arteta: "L'Arsenal è un club che deve stare in Champions, non vedo l'ora di sfidare il PSV" TUTTO mercato WEB

Arteta: «L'Arsenal è un club che deve stare sempre in Champions» Calcio News 24

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del ritorno dei Gunners in Champions League Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia d ...Arsenal-PSV Eindhoven è una partita della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.