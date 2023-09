Migranti Ventimiglia | respingimenti Francia anche oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Secondo le stime della Caritas ogni giorno si aggira tra i 180 e i 190 il numero diche affolla il centro di accoglienza della cittadina ligure Ancoradi, al confine con la. Secondo le stime della Caritas ogni giorno si aggira tra i 180 e i 190 il numero diche affolla il centro di accoglienza della cittadina ligure in cerca di un pasto caldo, di bagni, di scarpe e abiti. Tra i nuovi arrivimolte famiglie con bambini piccoli, provenienti soprattutto da Costa d’Avorio e Nuova Guinea, mentre gli adulti, per lo più uomini, provengono da Sudan, Eritrea, Mali. Per la maggioranza di loronon è la tappa finale del viaggio migratorio: ...