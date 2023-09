Migranti Ventimiglia | gli ‘invisibili’ che attendono il buio per passare il confine

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Centinaia di persone provano ad attraversare ilcon la Francia Un giovane, steso a terra, dorme sotto una coperta rossa a pois bianchi, poco più in là si intravvede un paio di scarpe blu lasciate lì da chissà chi, intorno, seduti a cerchio, altri giovani in attesa accanto ai loro pochi bagagli racchiusi per lo più in borse di plastica, altri ancora in coda per un bicchiere d’acqua, qualche vestito appeso alla cancellata che divide la strada dal greto del fiume. È l’immagine che balza agli occhi di chi si allontana per qualche centinaio di metri dal centro di, lungo il fiume Roja, sotto al cavalcavia che porta all’autostrada per Genova. È li che, nonostante la pioggia che a tratti cade intensa, anche oggi, come tutti i giorni, si ritrovano iche aspettano di oltrela frontiere per ...