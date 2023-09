Migranti | stop della Corte Ue ai respingimenti della Francia al confine Il metodo Ventimiglia ha le ore contate

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi Giustizia dell’Unione Europea ha bocciato iillegali praticati dallalungo ilitaliano. Il che, tradotto in termini pratici, significa che quanto impunemente accaduto negli ultimi anni, con la gendarmerie solerte a rastrellare, caricare e poi scaricare trasferire isconfinando nel suolo italiano, non potrà più succedere. In una sentenza sul ricorso di diverse associazioni francesi, infatti, i giudici del Lussemburgo richiamano Parigi al rispetto«direttiva Ue “rimpatri”» che, ribadiscono i togati, «va sempre applicata. Anche nel caso di controlli ai confini interni», ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. Iirregolari, evidenzia pertanto laUe, devono ...

Fuoco amico . Gli alleati sovranisti remano contro Giorgia Meloni e da Bruxelles arrivano altri due schiaffi al governo italiano sul fronte emergenza. Dopo loal Memorandum siglato in pompa magna dalla premier (con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ) con il dittatore tunisino Kais Saied , nella giornata di ...... realizzandolo insieme ai, aggrappandomi a loro, cercando di dar voce ai loro racconti ... ma la notizia positiva è che si torna a discutere in un'industria seriamente provata dallodelle ...

Migranti, stop di Bonaccini a Roma: «Un Cpr in Emilia-Romagna Non se ne parla» Corriere

Stop a migranti e monopattini - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte”. Corte di Giustizia, ...Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini non usa mezzi termini per dire qual è la sua posizione rispetto al piano del governo Meloni per aprire anche in Emilia-Romagna uno o più Cpr, i ...