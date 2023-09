Migranti | Sabello Italia moderata | ' dov' è l' Ue? Da von der Leyen solo passerella a Lampedusa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Europa dove sei? Ladi Ursula von derinsieme al nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non risolve il problema. Ci vogliono risposte immediate e 'tempestive'. Farci pesare il terzo trattato di Dublino firmato nel 2013 dall'allora ministro degli Interni, Angelino Alfano, e dal ministro degli Esteri, Emma Bonino, ai tempi del governo Letta, non assumendosi l'Europa in toto la responsabilità dei propri confini con il Trattato di Schengen, lasciando sola l'a gestire il fenomeno immigrazione come se fosse una discarica, dove la Francia blocca e rafforza i propri confini con l', rivela che l'Unione europea non c'è, 'è latitante' e il sogno dei padri fondatori è stato tradito". Così Antonio Sabella, ...