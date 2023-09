Migranti | Renzi | “Meloni doveva chiudere porti | ha solo chiuso gli occhi”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Parole dure arrivano dal leader di Italia Viva, Matteosull’operato dell’esecutivo. Per l’ex premier la conferenza stampa alla Stampa estera diventa un vero e proprio ring di malesseri sui fronti più ingenti dell’agenda politica italiana. Le parole di“Ichiusi non esistono, ci sononel racconto della campagna elettorale.L'articolo proviene da Il Difforme.

Tornano ai, ' chi è in mare l'Italia lo salva. Punto e basta. Io su questo ho perso ... Chi sta in mare l'Italia lo salva sempre' chiosa. Scettico sulla creazione di nuovi Centri di ...L'emergenzaè stata quindi al centro dell'intervento della premier, che nella notte ha ... la stessa in cui si dice andòanni fa) e poi di non intervenire al Consiglio di sicurezza con ...

**Migranti: Renzi, 'Meloni ha perso la faccia'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Renzi “Sui migranti Meloni sta perdendo la faccia” - Notiziario USPI Notiziario USPI

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Di Fi non parlo. Mi spiace molto vedere un partito che era garantista ritirare gli emendamenti sul Trojan di Zanettin... Annuncio che quegli emendamenti li farò miei". Lo dice ...L'Ungheria e la Polonia "hanno bocciato ieri le proposte italiane ed europee sull'immigrazione. I sovranisti prendono i soldi delle ...