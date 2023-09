Migranti | Meloni | ' offrire alternativa | Italia da esempio con Piano Mattei per Africa'

Nel presentare i 10 punti della Commissione europea per l'emergenza, la presidente Ursula von der Leyen ha collocato al primo posto due scelte: corridoi umanitari per chi necessita di asilo e protezione e canali di ingresso legale per chi ricerca lavoro e ...Un altro schiaffo del leghista a von der Leyen, quella che per Giorgiarappresenta un'alleata fondamentale per provare a tamponare l'emergenza. Sul fronte interno, nel frattempo, ...

Migranti, il monito di Paolo Mieli a Meloni: "Stia attenta ché rischia il ridicolo, lei e Salvini diranno per mesi 'Spariamogli'" La7

Migranti, Meloni a mani vuote in Europa. E Piantedosi sbugiarda Salvini Il Fatto Quotidiano

New York, 21 set. (askanews) - E' 'dovere' dell'Onu 'rifiutare ogni ipocrisia' sul tema dei migranti 'e dichiarare una guerra globale e senza ...Meloni vede i capi di governo di Ruanda, Algeria e Malawi. Il primo, in particolare, guida un Paese che ha siglato un controverso patto con il premier britannico Rushi Sunak, per ospitare migranti ...