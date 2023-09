Migranti | Meloni | l' Onu non può voltarsi dall' altra parte

...premier Giorgiaè a New York per la 78esima assemblea generale delle Nazioni Uniti dove terrà il suo primo discorso stanotte. Chiederà il sostegno dell'Onu per contenere l'emergenzae ..."Davvero una organizzazione come questa, che afferma nel suo atto fondativo 'la fede nella dignità e nel valore della persona umana' può voltarsi dall'altra parte di fronte a questo scempio".

Migranti, il monito di Paolo Mieli a Meloni: "Stia attenta ché rischia il ridicolo, lei e Salvini diranno per mesi 'Spariamogli'" La7

ROMA (ITALPRESS) – Sulla questione dei migranti “Meloni sta perdendo la faccia, non perchè oggi sta dicendo cose sbagliate, perchè quando accusa gli altri Paesi non ha mica torto. Il problema è che ...Resta favorevole ai Cpr il sindaco di Prato e responsabile nazionale immigrazione dell’Anci, Matteo Biffoni, che però fa una premessa: «Meloni ha fatto una scelta ... Al problema dei migranti, ha ...