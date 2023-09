Migranti | la Corte europea boccia i respingimenti al confine della Francia

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi giustizia dell'Unionehato la politica deideida partealle frontiere interne. Il pronunciamento dei togati del Lussemburgo è arrivato in una sentenza sul ricorso di diverse associazioni francesi, evidenziando che "la direttiva Ue 'rimpatri' va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni" ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. Iirregolari, ha evidenziato nella sua sentenza laUe, devono poter "beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L'allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza". Nel caso in cui un Paese membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere ...