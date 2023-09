Migranti | imprenditore Lampedusa | “Isola spot per politica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lombardo ha incontrato Conte insieme a una delegazione di commercianti e pescatori. In un documento già inviato al Governo Meloni le richieste per salvare l'economia della più grande delle Pelagie Fare diun porto franco o quantomeno prevedere una fiscalità di vantaggio con uno sgravio del 60 per cento delle imposte. L’impiego di navi in rada per intercettare i barchini carichi diprima ancora che raggiungano le coste della più grande delle Pelagie e per consentire trasferimenti rapidi e il no assoluto a una tendopoli che rischierebbe di trasformare l’in un “grande campo profughi a cielo aperto”. Eccole le richieste che la delegazione di imprenditori e pescatorini ha consegnato al leader del M5s, Giuseppe Conte, volato ieri adopo i giorni della grande ...