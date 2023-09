Migranti | Giani | Nessuno mi può obbligare a fare Cpr in Toscana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - ”, non mi obbliga. Nel senso che il ministero degli Interni ha tutti gli strumenti per farseli, se vuole se li fa”. Queste le parole di Eugenio, presidente della Regione, ad Agorà Rai Tre, sui Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) perin. "Si dice 'facciamo più Cpr' ma è uno specchietto per le allodole", ha aggiunto. "I centri per il rimpatrio - ha proseguito- sono un fallimento anche nel decreto, perché si amplia la permanenza da 6 a 18 mesi, quindi già si accerta da parte dello Stato che oggi le procedure per il rimpatrio sono difficoltose. Il problema è l'accoglienza, non preoccuparsi di creare strutture che dovrebbero buttarli fuori dall'Italia, ma che abbiamo dimostrato in ...