Migranti | Conte | ' difficile non capire che memorandum con Tunisia non andava bene' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il Pd ha tutta la possibilità, non mi sembra che manchino spazi, non mi pare che non sia ascoltato, per declinare meglio la sua proposta. Ma posso io dire che non ho nulla a che fare con questa destra. Ho parlato di ‘goffaggine diplomatica' per quanto riguarda ilcon laper come era costruito e per come era strombazzato mediaticamente, anche perché io ho lavorato con laa fari spenti. Non ci si può presentare con von der Leyen, con Rutte, e portare dei soldi, e non eracapirlo". Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge del movimento sulla scuola, alla Camera.