Migranti | Conte | ' cosa ho a che fare con governo che fa propaganda?' **

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "La polemica politica non mi appassiona, quindi quando si dice che il Pd mi ha accusato, io non mi sento accusato di nulla. Io non parlo come Meloni, mi avete ascoltato sull'immigrazione, a parte che ho detto una terza via, maho a cheio con unche fasull'immigrazione?". Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge del movimento sulla scuola, alla Camera. "Io quando ho iniziato a governare, anche in un momento difficile con la Lega di Salvini che sull'immigrazione faceva e fa ancora oggi, io ho iniziato un programma per una strategia sul tema sapendo che era un argomento delicato per il nostro ...

... portata avanti durante i governi di Renzi e, che aveva come obiettivo quello di individuare le navi utilizzate dai trafficanti die che ha salvato circa 45.000 persone. Più volte in ...E vogliamo cambiare perché di là c'è Meloni Se Azione vuol guardare ae Schlein e non a chi ... Sui"Io non li ho mai voluti i campi profughi lager in Libia. Altri li hanno fatti. Io no. ...

Conte a Lampedusa, ferri corti col Pd sui migranti Agenzia ANSA

Migranti, Conte anti Schlein sugli sbarchi: «Ritorno alla linea dura» Corriere della Sera

Roma, 21 set – "Io parlo come la Meloni Cosa ho a che fare con un governo che fa propaganda sull'immigrazione Quando ho iniziato a governare, con la Lega di Salvini che anche ora fa propaganda, ho p ...Il leader del M5s Giuseppe Conte ha presentato alla Camera le proposte del M5s per la scuola: “Meloni non ha stanziato un euro per il ...