Migranti | Africa | G7 Il discorso di Meloni all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

(Di giovedì 21 settembre 2023) Signor Presidente, Signor Segretario, colleghi delegati, Signore e Signori. È un onore, per me, rappresentare l’Italia di fronte. Un onore che, tuttavia, non è leggero come il privilegio, ma pesante come pesante è la responsabilità. Perché noi viviamo un’epoca complessa, fatta di emergenze e mutazioni continue, e non possiamo permetterci il lussofrasi di circostanza, dei principi decantati ma non attuati,scelte facili in luogo di quelle giuste. Dobbiamo tornare al senso profondo di ciò che ha dato vita a questo luogo, la Comunitàe dei popoli che si riconoscono nella Carta...