Migliorare l’implementazione della rete in fibra ottica attraverso le soluzioni PON

(Di giovedì 21 settembre 2023) Milano, 21 Settembre 2023 – Oggi i service provider possono aggiungere alla lorofixed wireless laa prova di futuro, XGS-PON (10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network), insieme a GPON, e sfruttare una vera e propria soluzione ibrida wireless e incon la più recente tecnologia multi-gigabit per soddisfare al meglio le loro esigenze. “Le implementazioni FTTx (Fiber to the x) possono essere costose e richiedere tempo, con elevati costi di investimento iniziali per costruire lain. La gestione si trova spesso dietro complessi paywall e alcune reti non sono state costruite a prova di futuro“, afferma Teresa Huysamen, Wireless Business Unit Executive di Duxbury Networking, distributore locale sudafricanotecnologia Cambium Networks. Le ...