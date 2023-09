Michelle Hunziker | pronta per l' allenamento | «Per sopportare con forza le prove della vita»

(Di giovedì 21 settembre 2023)non si smentisce mai. Iperattiva, impegnata tra famiglia e lavoro, la showgirl non perde l'occasione per allenarsi. Cintura blu di Karate Kyokushinkai, gli allenamenti...

... Gerry Scotti e, Roberto Lipari e Sergio Friscia. Resta da capire, poi, se tutti gli inviati del programma sono stati confermati e se ci saranno delle new entry.Il figlio Cesare, nato il 30 marzo, è con nonna. Lei da Milano viene a Roma, poi torna a Milano per ripartire subito. La 26enne e il compagno Goffredo Cerza volano poche ore a ...

Michelle Hunziker nonna a tempo pieno: «Ma che fine ha fatto mamma Aurora Ramazzotti» leggo.it

Michelle Hunziker in total white all’evento: vera icona di stile (e un ‘dettaglio’ non passa inosservato) Cityrumors Abruzzo

Michelle Hunziker non si smentisce mai. Iperattiva, impegnata tra famiglia e lavoro, la showgirl non perde l'occasione per allenarsi. Cintura blu di Karate Kyokushinkai, gli allenamenti della showgirl ...Nel corso delle ultime ore Aurora Ramazzotti si è resa protagonista di una confessione sui social che sta facendo molto chiacchierare ...