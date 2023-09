Michael Caine | The Great Escaper potrebbe essere il mio ultimo film

(Di giovedì 21 settembre 2023) Thel'di: a fare questa rivelazione è stato lo stesso attore britannico durante la sua ultima intervista. Ripensando alla sua straordinaria vita e carriera, in vista dell'uscita di The, il leggendarioha suggerito che questala sua ultima pellicola. Il, diretto da Oliver Parker, si basa sulla vera storia di un veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale, Bernard Jordan (interpretato da), che evade dalla sua casa di riposo per partecipare al 70° anniversario delle celebrazioni del D-Day in Francia. Durante ...

Ripensando alla sua straordinaria vita e carriera, in vista dell'uscita di The Great Escaper , il leggendarioha suggerito che questa potrebbe essere la sua ultima pellicola. Il film, diretto da Oliver Parker , si basa sulla vera storia di un veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale, ...Alla veneranda età di 90 anniha deciso di dare l'addio alla recitazione. In realtà il sublime attore britannico non ha fatto un annuncio ufficiale, ma, nel corso di un'intervista a The Telegraph, ha raccontato che ...

Michael Caine, l'amato attore è a un passo dal ritiro «Ho 90 dannatissimi anni e cammino male» Best Movie

Michael Caine non ha paura di morire: "Tutti muiono, ma almeno sono arrivato a 90 fo**uti anni" BadTaste.it Cinema

The Great Escaper potrebbe essere l'ultimo film di Michael Caine: a fare questa rivelazione è stato lo stesso attore britannico durante la sua ultima intervista.Michael Caine, l'amata star britannica ormai novantenne sarebbe ormai pronta a ritirarsi ufficialmente dalle scene ...