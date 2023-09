Mi ripete cos' ha detto? | scacco matto | Biancofiore travolge Meli | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Un'isola artificiale per contenere i migranti". Michaela, senatrice di Coraggio Italia, illustra a L'aria che tira su La7, in collegamento con David Parenzo, la sua idea di creare un luogo al largo delle coste italiane, "con sopra ospedali e Pronto soccorso", dove far alloggiare i migranti provenienti dall'Africa. "Facciamola in mezzo al Mediterraneo, in acque internazionali, con la collaborazione di Onu, Unione europea, paesi del Golfo e del Nord Africa. Un ampio luogo di accoglienza, dove anche le Ong possano trasportare i disperati e dove chi non ha diritto di entrare viene respinto". "Un'isola artificiale per i migranti". Laa L'aria che tira, guarda qui ilIl modello, spiega, è un'isola al largo dell'Australia ma anche Ellis Island, che filtrava a inizio Novecento gli immigrati europei ...