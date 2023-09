Mi ha detto no per questioni | ma vuoterà il sacco | D' Urso | la bomba di Antonio Ricci

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Barbara d'nei pensieri di. L'autore di Striscia la Notizia, durante la conferenza stampa per presentare la nuova edizione del tg satirico, ha fatto riferimento all'ex conduttrice di Pomeriggio 5. In particolare,ha svelato: "Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può perlegali, però hacheilda gennaio. Aspettiamo". La d'infatti è ormai fuori da Mediaset e la sua uscita di scena ha lasciato un po' tutti senza parole. Al suo posto Myrta Merlino, ex volto di La7. Su di lei lo sceneggiatore ha ben poco da dire, in quanto non è ancora riuscito a seguire il nuovo ...