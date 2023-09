Meteo Italia oggi e domani | maltempo da Nord a Sud | previsioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) In arrivo rovesci forti, temperature giù Arriva il ciclone equinoziale che portasu tutta, daa Sud, da Milano a Roma. Già da21 settembre il quadroè in peggioramento, con pia diffusa e grandine in alcune zone del Settentrione. In concomitanza con l’equinozio d’autunno di sabato 23 settembre arriverà una tempesta tipica del periodo con le temperature che scendono definitivamente verso valori tipici autunnali, lasciando alle spalle l’estatena. In ogni caso, fino all’ultimo giorno d’estate, il Sud vivrà una fase caldissima e in prevalenza soleggiata con picchi di 36°C in Puglia, 35°C in Sicilia e 34°C in Calabria. Tutti al mare fino all’ultimo momento estivo. Durante il weekend però, con la formazione del ciclone equinoziale, ...