Meteo giovedì | piogge sparse al centro-nord Sole al sud

(Di giovedì 21 settembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioniavremo tempo a tratti instabilee tempo perturbato venerdì. Nella giornata dil’instabilità interesserà prevalentemente le regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania e buona parte del. Venerdì il fronte che avrà modo di portare i primi forti temporali già nella notte alovest, eserciterà la sua azione ancora una volta ale sulle regioni centrali tirreniche. Dato che i contrasti termici saranno molto accesi i fenomeni potranno essere intensi e localmente anche a carattere di nubifragio. Di rilievo sarà anche la tesa ventilazione meridionale e il calo delle temperature che interesserà il. Al Sud invece farà ancora molto caldo per ...

Scattata in tutta la Liguria l'allertaGIALLA per temporali Il provvedimento resta in vigore, salvo modifiche, sino alle ore 15.00 di domani,21 settembre Nelle prossime ore, la Liguria sarà interessata da due passaggi ......21 settembre avremo temporali sparsi provenienti dal Tirreno, temporali che si intensificheranno tra venerdì 22 e domenica 24 settembre. Il contesto - dice Gianni Ferri Bontempi di...

Meteo: PROSSIME ORE, attesi Temporali, Nubifragi e pure Grandine Giovedì 21 Settembre, i dettagli iLMeteo.it