Messi incontra Insigne | le parole della Pulce all’ex capitano del Napoli fanno tremare i tifosi

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’exdel, Lorenzo, si è preoccupato per le condizioni didurante la partita dell’Inter Miami contro il Toronto. Nella notte scorsa, è andata in scena la sfida tra l‘Inter Miami e il Toronto, con una vittoria schiacciante per 4-0 a favore dei padroni di casa. Tuttavia, la notizia principale non è stata il risultato, ma piuttosto l’incontro tra due stelle del calcio: Lionele Lorenzo. Partita sfortunata però per l’ex stella del Barcellona che durante il match ha accusato alcuni problemi fisici che hanno destato preoccupazione tra ie i membrisquadra. Mentre il campione argentino stava lasciando il campo, l’exdel, Lorenzo, ...