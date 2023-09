Mercato San Severino | nessuna incompatibilità per Somma

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non vi è alcunadalla carica per il sindaco diSan, Antonio. É quanto scrivono i Giudici della Corte di Appello di Salerno (II sezione civile) nelle motivazioni del provvedimento con il quale hanno rigettato il ricorso del consigliere comunale Giovanni Romano, già sconfitto in primo grado al Tribunale di Nocera Inferiore. La Corte d’Appello ha emanato un dispositivo apposito per la sentenza. Romano contestava il “doppio ruolo” dinelle liti pendenti sui casi Gesema e Consorzio farmaceutico. “Antonioaveva provveduto a compiere una serie di attività ed a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e più in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e ...

...estate è stato investito di maggiori poteri sul, non può non averlo capito per tempo. GLI ERRORI DI INZAGHI A Simone Inzaghi si imputa di aver cambiato mezza squadra nella trasferta a...Il calendario sabato offre al Milan la possibilità di battere il Verona in casa , ma poi dopo la trasferta a Cagliari e il successivo impegno aSiro contro la Lazio ci sarà il secondo ...

Mercato San Severino. Nessuna incompatibilità per il sindaco ... Punto Agro News.it

Pallavolo: a un soffio dal podio le talentuose liceali di Mercato San ... Punto Agro News.it

Da Intesa Sanpaolo sostegno a 120 aziende per il digitale ...Se i tifosi rossoneri devono ringraziare Sportiello, che non ha segnato il gol dell’1-1 come il laziale Provedel ma almeno ha salvato lo 0-0 nell’esordio in Champions League, c’è qualcosa che non va n ...