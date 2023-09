Mensa “salata” | Forza Italia a sostegno delle famiglie

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento cittadino diad Avellino, rappresentato dall’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo all’aumento dei costi dei pasti nellascolastica, definendolo come “i primi affondi del sindaco Gianluca Festa nelle tasche dei cittadini”. In merito a questa situazione, il coordinamento cittadino diha dichiarato: “Dopo i festeggiamenti estivi dell’Avellino Summer Festival, si colpiscono le, le quali già subiscono le conseguenze dell’assenza di servizi per i minori, e ora devono anche far fronte all’aumento dei costi della. Questo rappresenta un ulteriore aggravio finanziario per leavellinesi, che meritano ...