Meloni | Guerra globale ai trafficanti di uomini

(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - Un intervento, più breve, di chi l'aveva preceduta, a conclusione della sessione serale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per riaffermare le direttrici su cui sta muovendo il governo: l'appoggio chiaro all'Ucraina, la condanna dell'aggressione russa, un piano di cooperazione con l'Africa nel nome di Enrico Mattei, il controllo etico dell'intelligenza artificiale e la riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Giorgiaallora rivendica "con chi sta l'Italia", cioè con l'Ucraina che in nome di quell'"amore per la Patria" sta rispondendo all'aggressione russa "oltre l'inimmaginabile". Ma se quella all'Ucraina è anche "è' unamossa non solo contro l'Ucraina, ma contro le nazioni più povere", ecco allora che l'attenzione dell'Italia, sottolinea il presidente del Consiglio, "è rivolta particolarmente verso l'Africa, dove ...