Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Fonte video: UNIl governo di Giorgiavaluterà se eliminare l'uso del trojan per indagare sui reati della pubblica amministrazione .Un reato minore - Per sostenere la sua tesi il senatore di Forza Italia...

Meloni cita Papa Wojtyla: "Politica è per l'uomo" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L'utilizzo dei decreti legge da parte del governo Meloni Fondazione Openpolis

New York, 21 set. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite non devono "voltarsi dall'altra parte", ma dichiarare "guerra globale e senza sconti ai trafficanti". La premier Giorgia Meloni interviene all'Assemble ..."Sono, questi, alcuni dei temi che l’Italia porrà al centro della sua Presidenza del G7 nel 2024. Ma sono soprattutto questioni che investono la responsabilità delle Nazioni Unite. Sfide enormi, che n ...