Meloni cita Papa Wojtyla | Politica è per l' uomo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2023 "Sono, questi, alcuni dei temi che l'Italia porrà al centro della sua Presidenza del G7 nel 2024. Ma sono soprattutto questioni che investono la responsabilità delle Nazioni Unite. Sfide enormi, che non possiamo affrontare se non prendiamo atto anche dei nostri limiti, come Nazioni e nel sistema multilaterale. Per questo l'Italia sostiene la necessità di una riforma del Consiglio di Sicurezza che lo renda più rappresentativo, trasparente ed efficace. Che garantisca una distribuzione geografica dei seggi più equa e rafforzi anche la rappresentanza regionale. Che esca dall'assetto cristallizzato all'esito di un conflitto che si è concluso ottant'anni fa, in un altro secolo, un altro millennio, per dare a tutti la possibilità di dimostrare il proprio valore nel presente. Su questi e molti altri temi si dimostrerà la nostra capacità di governare il ...