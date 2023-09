Meloni all’Onu | “Guerra globale agli scafisti | nessuno si chiami fuori”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 settembre 2023) In un’epoca sempre più complessa, la presidente del Consiglio ha lanciato un appello potente e toccante al Palazzo di Vetro, esortando alla difesa delle identità, delle nazioni e delle patrie attraverso l’uso della ragione, in linea con lo spirito originario dell’ONU. Nel suo primo discorso al Palazzo di Vetro, che ha concluso la missione americana, la premier ha evidenziato non solo la posizione dell’Italia riguardo alladi aggressione in Ucraina, ma ha sollevato anche il tema scottante delle migrazioni. Ha sottolineato che è un problema che riguarda tutti e che l’ONU non può ignorare. Ha inoltre esortato ad agire insieme contro la “nuova schiavitù” dei migranti illegali. Sorprendentemente, la premier ha optato per non partecipare al tradizionale ricevimento dell’attuale presidente americano, Joe Biden, preferendo cenare in una nota pizzeria di Manhattan ...