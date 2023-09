Meloni all’Onu | “Guerra globale agli scafisti Le Nazioni Unite rifiutino ogni ipocrisia”

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sarebbe dovere delle“rifiutare” in tema di immigrazione “e dichiarare unae senza sconti ai trafficanti di esseri umani”. È il cuore dell’intervento di Giorgiaall’assemblea generale dell’Onu. Il primo per la presidente del Consiglio, che ha esaltato la difesa delle, delle identità, delle patrie e della ragione come chiavi per affrontare “insieme” le sfide di un’epoca “complessa”. Il debutto della premier al Palazzo di vetro farà discutere anche per la scelta di disertare il ricevimento organizzato da Joe Biden al Metropolitan, ritandosi una serata invece in una nota pizzeria italiana di New York, e per la scelta di non intervenire allo storico Consiglio di sicurezza in ...