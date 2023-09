Maria Rosa morta a 37 anni | le parole choc ai carabinieri | chi l’ha uccisa

Leggi su tvzap

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ennesimo caso di femminicidio nel nostro paese, ennesima donnaper mano di un uomo che avrebbe dovuto amarla e rispettarla., 37enne di Battipaglia è stata trovata daia terra in una pozza di sangue. (continua) Leggi anche: Tragedia con la lavastoviglie: muore in modo assurdo Leggi anche: Addio al caldo, arriva il freddo: segnatevi questa data “Venite, c’è una lite in famiglia“. Questa la telefonata ricevuta daimercoledì 20 settembre. All’arrivo delle forze dell’ordine sul luogo indicato, quello che hanno trovato in casa è stato davvero raccapricciante:Troisi era stesa a terra in un mare di sangue. Ad ucciderla sarebbe stato il marito della vittima, il 38enne Marco Aiello, di ...