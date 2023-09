Manchester United | Onana disastroso e Ten Hag lo difende | “Ora basta | ha già chiesto scusa”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) “E’ una questione di squadra, abbiamo subito gol troppo facilmente.hadell’errore? È positivo che lo stia facendo, ma bisogna riprendersi come squadra. Se un giocatore sbaglia, ormai è successo, però dobbiamo credere come squadra che possiamo sempre riprenderci. E comunque se segni tre gol a Monaco, devi portare qualcosa a casa”. Così Erik Ten HagAndré, che ieri ha commesso un grave errore che ha messo in salita la sfida in casa del Bayern Monaco per il. Il portiere ex Inter aveva subito ammesso l’errore: “Dopo un mio errore abbiamo perso il controllo della partita. Per noi è una situazione difficile, soprattutto per me perché sono stato io a deludere la squadra. Non abbiamo lasciato loro nessuna occasione, ma al ...