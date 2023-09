Manchester United | Lindelof difende Onana | «Gli errori fanno parte del gioco»

(Di giovedì 21 settembre 2023) Victor, difensore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Bayern Monaco Victor, difensore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Bayern Monaco. PAROLE – «Abbiamo avuto un buon inizio di partita. Glidel. Non è certamente il risultato che volevamo. Abbiamo provato di tutto e abbiamo segnato tre gol, ma non è bastato. Il Bayern ha una buona squadra con buoni giocatori».

Continua a tenere banco la papera di Onana che ieri è costata cara in Champions al, sconfitto per 4 - 3 dal Bayern . Una lancia in suo favore la spezza Fabrizio Biasin. Il cronista del quotidiano Libero, noto tifoso nerazzurro, scrive su twitter Tante le reazioni: '...E il bianconero, all'epoca al, aveva replicato: " Souness Non sapevo nemmeno chi fosse, davvero, avevo sentito che era un grande giocatore e cose del genere. Conosco il volto ma ...

Onana, papera in Bayern Monaco Manchester United di Champions League Corriere della Sera

Onana, papera in Bayern Monaco-Manchester United. VIDEO Sky Sport

L'ex portiere dell'Inter sul banco degli imputati, ma è tutta la squadra di Ten Hag che non decolla. Quella di Monaco contro il Bayern è stata la terza sconfitta di fila con un totale di 10 reti incas ...Per cinque giorni, nell’aprile 2023, due opinionisti di Sky Sports si sono scambiati gli account di X (l’ex Twitter ). Lui, Gary Neville, 48enne ex calciatore del Manchester United con 85 presenze nel ...