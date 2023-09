Maltempo | interrotta tratta della Circumvesuviana | niente treni tra Torre Annunziata e Poggiomarino

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiove su Napoli e provincia:, in provincia di Napoli. Ennesima mattinata di disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Stando a quanto comunica la stessa azienda, infatti, “causa avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è momentaneamentetra le stazionie viceversa”. L’Eav fa sapere inoltre che sullainteressata è stato istituito servizio automobilistico sostitutivo. Non mancano problemi, con soppressioni e ritardi, anche su altre linee. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...dalmeno di un mese fa. Situazione critica anche in Altolago e in particolare a Dongo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. La statale Regina risulta...Nuova ondata dial nord. Due le perturbazioni atlantiche che - con temporali iniziati già ieri sera in ... Nel comune di Dongo (Co) la strada statale Regina risultaper frana. Nel ...

