Maltempo | allerta arancione per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità(moderata) pere di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico, a. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi sul territorio della città di Milano. Il Comune di Milano ricorda che, come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 30 settembre, durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con ...