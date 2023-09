Malta | 59 anni fa l’indipendenza dal Regno Unito

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: il 21 settembre 1964 l’isola diottenevadaldiventando uno stato indipendente. Questo stato prima entrò a far parte del Commonwealth poi divenne una repubblica indipendente nel 1974 L’isola dientrò a far parte dei domini britci nel 1816 divenendo il quartier generale per la flotta mediterranea ed una base di scambio commerciale. Agli inizi del ‘900 si sviluppo sull’isola un forte irredentismo italiano. Ne seguì un deciso inasprimento del potere coloniale ed un’intensa opera di deitalianizzazione da parte dei britci . Solo il 21 settembre 1964 l’isola riuscì a diventare uno stato indipendente all’interno del Commonwealth britco e dieci ...