Malattia di Alzheimer | come sarà il futuro della memoria

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il 21 settembre ricorre la giornata mondialedi, la forma di demenza più diffusa. La ricerca va veloce, e propone approcci terapeutici e farmaci innovativi. Per migliorare la prevenzione e garantire qualità alla vita di chi sta perdendo i ricordi

Mia madre è un fenicottero, lo stagno in cui si specchia si chiama. Una gamba dritta come un fuso, l'altra piegata fino all'anca. Dal letto dove lal'ha inchiodata, irrigidendo i muscoli, contraendo gli arti, lei mi guarda con i suoi grandi occhi ...Secondo l'OMS, ladie le altre demenze rappresentano la 7a causa di morte nel mondo . In Italia, secondo stime dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), circa 1.100.000 persone ...

Come muoiono i neuroni nell'Alzheimer Focus

La serata è organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer dall’Associazione Solidal_mente di Trapani, centro diurno per soggetti affetti da Alzheimer e demenza diversamente abili e ...Sotto il profilo clinico, ci sono riferimenti «standard» in base ai quali la durata della malattia va dai sette ai dieci anni, di cui due e mezzo di fase lieve, quattro di moderata e il resto di fase ...